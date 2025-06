Líderes do Turismo: Madeira distinguida como ‘Creative Brand’

A Região foi hoje distinguida como ‘Creative Brand’ nos Prémios Líderes do Turismo, uma iniciativa da TNews que, desde 2022, distingue empresas, entidades e profissionais com desempenhos notáveis no setor turístico.

Os vencedores foram hoje anunciados, durante a 3.º Conferência & Prémios Líderes do Turismo, na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, Lisboa. A par da conferência, foram assim atribuídos os Prémios Líderes do Turismo, nas categorias Luxury Hotel, Leisure Hotel, Resort Hotel, Hotel Brand, Travel Brand, Sustainable Company, Technology Company, Creative Brand e Tourism Event.

Foram ainda entregues os prémios Líder Empreendedor do Ano e Inovação na Comunicação, duas distinções diretamente atribuídas pela equipa do TNEWS. O Nova SBE Westmont Institute of Tourism & Hospitality voltou a distinguir a ‘Mulher Líder no Turismo by WITH’, uma distinção atribuída pela primeira vez na edição do ano passado, e que reconhece e celebra o papel das mulheres no setor do turismo.

A votação para estes prémios decorreu até ao passado dia 28 de maio. A votação do público representa 50% da decisão final, sendo os restantes 50% atribuídos por um júri especializado, composto por profissionais das áreas de Comunicação, Marketing, Eventos, Inovação, Investimento, Formação e Recursos Humanos.

Na categoria de ‘Creative Brand’, a Madeira concorria com o município de Braga (‘Braga, soa a futuro’), o município de Leiria (‘Leiria Não Existe Sem Ti’), a Neoturis (consultoria estratégica para o turismo, hotelaria e lazer), o Upon Angels (espaço localizado em Lisboa), o W Algarve (empreendimento hoteleiro em Albufeira), o WOW (projeto cultural e turístico em Vila Nova de Gaia).

A candidatura da Madeira, liderada pela Associação de Promoção, baseou-se no facto da Região ser “hoje, uma Travel Brand exemplar: um destino que se reinventa, escuta o seu público e investe na construção de uma marca que gera valor, atratividade e impacto positivo para toda a Região”.

“É com enorme satistação e sentido de responsabilidade que recebemos o prémio ‘Líderes do Turismo’ na categoria Creative Brand. Esta distinção representa o reconhecimento de uma estratégia consistente, inovadora e autêntica que temos vindo a desenvolver na promoção da Madeira como destino turístico ímpar”, disse o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira.

Eduardo Jesus sublinha que “a marca Madeira evoluiu nos últimos anos, afirmando-se não apenas pela sua beleza natural, mas sobretudo pela capacidade de contar histórias, de emocionar e de se ligar com as pessoas”.

“Apostámos numa comunicação diferenciadora, assente na criatividade, na identidade cultural e na experiência única que oferecemos a quem nos visita. Este prémio valida esse caminho e reforça a confiança que temos na visão que adotámos”, declarou.

O governante diz que o prémio é partilhado “com todos os madeirenses, com os profissionais do setor e com os nossos parceiros criativos, que contribuíram com talento, dedicação e inovação”.

“Continuaremos a elevar o nome da Madeira, com ambição, autenticidade e paixão, colocando o destino entre os melhores do mundo”, conclui o secretário regional citado num comunicado alusivo a mais este prémio alcançado pela Região no âmbito do Turismo.