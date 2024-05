Como é apanágio, a imobiliária Keller Williams comemora o ‘RED Day’ por todo o mundo. Uma vez por ano, na segunda quinta-feira de maio, os seus mais de 183.000 associados param a sua atividade imobiliária e dedicam-se a ações de voluntariado.

O RED Day incorpora o compromisso e espírito generoso que os seus associados têm em retribuir à comunidade onde trabalham e vivem uma parte do que dela recebem.

“Fazer a diferença na vida dos outros e melhorar as suas comunidades está no centro da Cultura da Keller Williams e o mote para este dia é: Renovar, Energizar e Doar”, refere um comunicado da Keller Williams, enviado à redação.

Nos anos passados, a KW Area Madeira organizou várias iniciativas neste âmbito (cozinhou e distribuiu refeições aos mais carenciados, organizou eventos em que as entradas reverteram para a APCM, para o Lar Intergeracional da Tabua, entre outras). Este ano, para além das intervenções que vão fazer na sede das instalações do Centro da Mãe e na residência, vão também proceder à recolha de bens para entrega na instituição referida, nas nossas instalações (Rua dos Ilhéus, nº6).

Nesse sentido, a imobiliária refere que está a aceitar bens como livros e brinquedos para crianças dos 0 aos 6 anos, roupa para grávidas e/ou adolescentes, puericultura, etc .

A iniciativa será encerrada com um concerto solidário ao cargo da Orquestra Clássica da Madeira, no Centro de Congressos da Madeira, no dia 9 de maio, às 21h00. Trata-se de um evento em que todos os fundos angariados, através da compra dos bilhetes, reverterão a favor do Centro da Mãe, uma instituição de solidariedade social que apoia mães e crianças em situações vulneráveis.

Para este concerto a Orquestra irá apresentar-se com 52 instrumentistas, dos quais dois são alunos do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, e contará com a participação da soprano Tatiana Vizir, o tenor Alberto Sousa e o maestro Francisco Loreto.

Venda de bilhetes está disponível na Ticketline: https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-gala-de-opera-83221