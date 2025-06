No passado domingo, a Juventude Popular da Ribeira Brava em conjunto com a JP da Ponta do Sol, realizaram a sua primeira actividade conjunta, visitando o Quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, e auscultando os heróis que lá trabalham.

A visita, segundo a juventude do CDS, foi “muito além de conhecer equipamentos e fardas, foi ouvir histórias reais, aprender sobre os desafios por estes enfrentados”.

Acrescentaram ainda que “foi poder sentir de perto as dificuldades e emoções destes nobres homens e mulheres que, com poucos meios, mantêm um alto nível de prontidão para auxiliar e defender os habitantes dos concelhos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.”

De acordo com a juventude centrista, a visita e auscultação dos Bombeiros ficou “marcada por um número de efetivos que mingua (voluntários e profissionais)e ainda pela falta de equipamentos e a necessidade de renovação dos mesmos”.

De entre o equipamento atual, a JP destaca “capacetes com desgaste excessivo, falta de lanternas e de sistema de som e câmaras.” Estas carências, na opinião dos jovens centristas, reforçam a dedicação dos voluntários, capazes de conciliar os seus empregos com os turnos na corporação, muitas das vezes estendendo-se até 12 horas de serviço.

Segundo a líder da JP da Ponta do Sol, Lara Pereira, “independentemente das dificuldades e dos sacrifícios pessoais a que são submetidos, os elementos da corporação não perderam o ânimo, dedicação e prontidão, e coragem pela qual são conhecidos”.

Para o líder da concelhia da JP da Ribeira Brava, André Ferreira, “os bombeiros têm demonstrado estar à altura dos desafios e presentes sempre que necessário, é então imperativo que a JP esteja pronta a dar voz e agir na defesa destes heróis”.

A juventude centrista conclui afirmando que: “cuidar de quem cuida de nós é um compromisso”.