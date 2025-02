Bom dia!

Diogo Silva sofreu um ataque violento em fevereiro de 2020. Cinco anos depois, diz ao JM que está ainda mais “traumatizado” com uma decisão “injusta” do tribunal, que terá sido brando com o agressor. Passa ainda noites sem dormir fruto da violência de que foi alvo e que o obrigou a fazer vários tratamentos. Por isso, garante, vai apresentar recurso na esperança de que a Justiça responsabilize o arguido.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma entrevista no Plaza com. Miguel de Sousa insta eleitores a criar novo mapa político-partidário.

Talhos receiam ruptura de stocks é outro assunto de relevo. Uma avaria no sistema de refrigeração no Centro de Abate da Madeira está a gerar apreensão. O CARAM realça que a situação será regularizada nos próximos dias.

Saiba também que Magna Costa pede mais subvenções mas só tem direito ao salário e que Santa Cruz revoluciona serviços com aposta no digital.

Não perca ainda um roteiro com animação recheada de amor para o fim de semana e lembre-se: 88.8 celebra Dia Mundial da Rádio com foco nas alterações climáticas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!