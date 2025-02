A Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas (CNE) já tomou posse para o triénio 2025-2028.

A Equipa Tolentino Mendonça renovou o seu compromisso para um novo mandato, continuando a ser liderada por Telma Spínola no cargo de chefe regional e pela sua equipa constituída por Marta Dias, chefe regional adjunta, Luís Dinis, secretário regional da Comunicação e Imagem, Tânia Nunes, secretária regional da Gestão, Sofia Jardim, secretária pedagógica e por Priscilla Figueira, secretária regional dos Projetos e Ação Local.

A cerimónia teve lugar na Capela dos Milagres, em Machico, com uma Eucaristia presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, seguida da Cerimónia Protocolar, onde a equipa prestou o seu compromisso de honra para o novo mandato.

O evento contou com a presença de diversas entidades, entre as quais o diretor regional da Juventude, André Alves, o presidente do Conselho Diretivo do IFCN, Dr. Manuel Filipe, a secretária internacional Filipa Aroso, em representação da Junta Central do CNE, bem como outras personalidades e representantes institucionais.

Na sua intervenção, a chefe regional Telma Spínola destacou o crescimento contínuo do movimento escutista na Madeira, sublinhando o seu impacto positivo na formação das crianças e jovens. Referiu ainda, o aumento da procura pelo escutismo, onde os pais e encarregados de educação depositam cada vez mais confiança no movimento enquanto escola de valores.

Com este novo mandato, a Junta Regional da Madeira reafirma o compromisso de consolidar o escutismo “como uma das principais ferramentas para o desenvolvimento da sociedade civil, reforçando a sua importância no crescimento pessoal e social das crianças e jovens da Região”.