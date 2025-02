Terá lugar, amanhã, pelas 20h00, na Capela dos Milagres, em Machico a cerimónia de tomada de posse da Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas (CNE), com a equipa Tolentino Mendonça, liderada por Telma Spínola, para o triénio 2025-2028.

A cerimónia terá início com uma Eucaristia Solene, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, seguida da Cerimónia Protocolar de Tomada de Posse, na qual os novos Dirigentes assumirão formalmente as suas funções.

A sessão contará com a presença do engenheiro André Alves, em representação da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, bem como de diversas entidades civis, militares, religiosas e escutistas.