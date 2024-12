A Junta Regional da Madeira do Corpo Nacional de Escutas comemora o 96.º aniversário do CNE - Região da Madeira, que se realizará no próximo dia 8 de dezembro na cidade do Funchal.

O início da atividade está marcado às 9h00 com a celebração Eucarística na Igreja do Colégio presidida pelo Bispo do Funchal, D.Nuno Brás.

Pelas 10h30 realizaremos a Formatura Geral e sessão protocolar na Praça do Povo, junto à Assembleia.