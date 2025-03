O Executivo da Junta de Freguesia de São Gonçalo implementou uma nova medida, ao lançar uma campanha de sensibilização rodoviária com a colocação de cartazes informativos em diversas ruas e estradasda freguesia.

Esta ação tem como principal objetivo alertar os condutores para a necessidadede reduzirem a velocidade, contribuindo assim para o aumento da segurança dospeões, em especial em zonas residenciais e de grande circulação pedonal.

As mensagens, simples, mas impactantes, foram estrategicamente colocadas emlocais onde se tem verificado maior risco ou preocupação da população no querespeita à velocidade excessiva. A iniciativa visa reforçar a cultura de prevenção eresponsabilidade no trânsito, promovendo uma convivência mais segura entreautomobilistas e peões.

“O Executivo de Freguesia, pelas visitas diárias que tem efetuado pelosdiversos locais da freguesia tem constatado, por vezes, velocidades absurdas quepodem colocar em causa a segurança dos nossos moradores. Nessaconformidade, optamos por criar uma dinâmica de alerta e de sensibilização paraa prevenção na moderação da velocidade por parte dos automobilistas. Esta iniciativa implementada, tem acolhido a melhor aceitação por partedos nossos moradores, revelando que estamos juntos e solidários na segurançade todos, quer moradores, quer automobilistas.Esta campanha de proximidade reflete o compromisso do Executivo emcolocar a segurança das pessoas em primeiro lugar, através de soluções criativas,eficazes e ajustadas à realidade local”, disse Tiago Freitas.

“Esta campanha de proximidade e de compromisso com as causas que fazem a diferença no dia-a-dia, dos moradores, reflete o compromisso do Executivo de São Gonçalo, em colocar a segurança das pessoas está em primeiro lugar”, salienta o presidente da Junta.

A Junta de Freguesia de São Gonçalo, ao recolher os contributos dos nossosmoradores, continuará a apoiar e a investir na melhoria das condições demobilidade e segurança, trabalhando lado a lado com a população na construçãode uma freguesia mais segura e humana.