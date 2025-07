A Junta de Freguesia da Ribeira Brava aprovou recentemente um apoio financeiro no valor de 2.500 euros ao Clube Desportivo da Ribeira Brava, destinado ao reforço do departamento médico da equipa sénior. De acordo com a Junta de Freguesia, este apoio permitirá melhorar as condições de recuperação e tratamento dos atletas, contribuindo para o seu bem-estar e para um melhor desempenho desportivo no Campeonato de Portugal.

O presidente da Junta de Freguesia, Marco Martins, relembra que desde 2018 tem sido prestado um apoio contínuo e consistente ao Clube Desportivo da Ribeira Brava, num valor acumulado superior a 20 mil euros, aos quais se soma agora este novo contributo.

“É fundamental valorizar e apoiar um clube com a história, a tradição e a responsabilidade de representar a nossa terra a nível nacional. O Clube Desportivo da Ribeira Brava tem elevado o nome da nossa freguesia, e este investimento reforça o nosso compromisso com o desporto, com os nossos atletas e com o futuro do clube”, sublinha Marco Martins.