A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, em parceria com a Associação Portuguesa de Fibromialgia, assinalou o Dia Mundial da Fibromialgia, com uma palestra realizada, esta segunda-feira, na Escola da APEL.

O ‘Tema da Semana’ da Universidade Sénior foi dedicado à fibromialgia, tendo como convidados Emanuel Gouveia, professor da Escola Superior Enfermagem São José Cluny e enfermeiro especialista em reabilitação, e Manuel Neves, doente de fibromialgia.

Na apresentação da palestra, o presidente Pedro Araújo destacou as preocupações da freguesia com a saúde, realçando o apoio da Junta ao núcleo regional da Associação Portuguesa de Fibromialgia, que funciona às terças-feiras no Espaço Geração Imaculado.

Por seu turno, Iolanda Novita, responsável pelo núcleo regional da Associação Portuguesa de Fibromialgia, agradeceu o apoio da Junta, reconheceu “a dificuldade que tem sido envolver a comunidade médica no combate à doença” e alertou que a mesma não tem cura definitiva.

O enfermeiro Emanuel Gouveia afirmou tratar-se de uma doença de difícil diagnóstico e apresentou algumas estratégias capazes de reduzir os sintomas da doença, testemunhadas por Manuel Neves, que se debate com este problema de saúde há vários anos.

A fibromialgia é considerada uma doença crónica que afeta o sistema nervoso, causando dor generalizada e outros sintomas como fadiga, distúrbios do sono e até dificuldades cognitivas, sendo que os tratamentos visam minimizar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.