Junta de Freguesia, Casa do Povo e Banda Municipal do Paulo do Mar unen esforços

A Junta de Freguesia e a Casa do Povo do Paul do Mar e Banda Municipal Paulense juntaram esforços numa parceria cultural com o propósito de, em conjunto, colaborar, partilhar responsabilidades e gerir recursos disponíveis em prol da elevação desta localidade e da qualidade dos eventos a realizar.

No acto de celebração da parceria, que decorreu ontem no adro da Igreja do Paul do Mar, participaram Paulo Rodrigues, presidente da Junta, Iva Abbiati, líder da Casa do Povo, e Justino Correia, vice-presidente da Banda Municipal Paulense.

Após a cerimónia, seguiram-se momentos artísticos com sons filarmónicos da Banda Municipal Paulense e pela voz da fadista do concelho, Micaela Setim.

Entretanto, já é conhecido o Programa da Festa da Lapa 2024 - Do Mar à Serra, que decorrerá entre os dias 12 e 14 de julho, trazendo a palco inúmeros momentos de animação, num alinhamento artístico diversificado e atrativo de nomes cabeças de cartaz até à prata da casa paulense.