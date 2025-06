A Junta de Freguesia da Ribeira Brava promove, nos dias 21 e 22 de junho, a “Feira de Stocks” que decorrerá no adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava.

Esta iniciativa tem como intuito dar a conhecer os produtos do comércio local da Ribeira Brava, assim como possibilitar aos visitantes a aquisição de produtos a preços reduzidos.

Terá um total de 8 espaços, com artigos de roupa, calçado, bijuteria, artesanato, produtos de doçaria caseira e uma ainda uma barraca de comes e bebes. Terá também animação musical durante o fim-de-semana, com participações do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava no sábado, pelas 18h e da Banda Municipal da Ribeira Brava no domingo, pelas 10h15.

Depois de apostar no comércio local na semana da freguesia da Ribeira Brava, o presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava volta a reforçar esse apoio, referindo que “é essencial dinamizar o comércio local e manter uma política de proximidade, dando ferramentas aos comerciantes locais para rentabilizar os seus negócios, proporcionando-lhes uma grande exposição durante o fim-de-semana”.

O presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava convida toda a população a aproveitar para visitar a Ribeira Brava e usufruir dessas oportunidades nos próximos dias 21 e 22, das 9h às 21h.