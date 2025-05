Realiza-se, no dia 1 de junho, no âmbito do Dia da Criança, no polidesportivo Filipe Mota a VII Edição do Torneio de Futebol Infantil “Mercadinho da Camacha”, promovido pela Junta de Freguesia da Camacha.

Os ‘petizes (sub-7) vão jogar entre as 09h30 e as 12h30 e os ‘traquinas (sub-8), entre as 14h00 e as 16h30.