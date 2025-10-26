Jubileu: Cerca de 500 escuteiros em peregrinação ao Cabo Girão

O Jubileu do Escutismo Madeira contou, este sábado, com a participação de cerca de 500 escuteiros, provenientes de diversos Agrupamentos da Região, numa peregrinação à Capela de Nossa Senhora de Fátima, situada no Cabo Girão. A iniciativa foi promovida pela Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas – Região da Madeira, enquadrada nas comemorações do Ano Jubilar 2025.

De acordo com um comunicado alusivo a esta atividade, enviado ao JM, a caminhada foi estruturada em quatro percursos distintos, sendo três com partida no concelho de Câmara de Lobos e um no concelho da Ribeira Brava, todos com uma distância média de 8 km, convergindo num percurso comum de fé e testemunho escutista. Apesar das condições meteorológicas inicialmente adversas, todos os participantes prosseguiram com espírito de superação e entusiasmo, demonstrando o compromisso e a vivência dos valores que caracterizam o Movimento Escutista. À chegada à Porta do Jubileu, o bom tempo prevaleceu, proporcionando condições favoráveis para os últimos passos até ao Santuário.