Jubileu: Cerca de 500 escuteiros em peregrinação ao Cabo Girão

O Jubileu do Escutismo Madeira contou, este sábado, com a participação de cerca de 500 escuteiros, provenientes de diversos Agrupamentos da Região, numa peregrinação à Capela de Nossa Senhora de Fátima, situada no Cabo Girão.
A iniciativa foi promovida pela Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas – Região da Madeira, enquadrada nas comemorações do Ano Jubilar 2025.
De acordo com um comunicado alusivo a esta atividade, enviado ao JM, a caminhada foi estruturada em quatro percursos distintos, sendo três com partida no concelho de Câmara de Lobos e um no concelho da Ribeira Brava, todos com uma distância média de 8 km, convergindo num percurso comum de fé e testemunho escutista.
Apesar das condições meteorológicas inicialmente adversas, todos os participantes prosseguiram com espírito de superação e entusiasmo, demonstrando o compromisso e a vivência dos valores que caracterizam o Movimento Escutista. À chegada à Porta do Jubileu, o bom tempo prevaleceu, proporcionando condições favoráveis para os últimos passos até ao Santuário.
Durante a peregrinação cada Agrupamento transportou uma cruz e uma imagem de Nossa Senhora, símbolos que exprimem a fé e a esperança presentes no quotidiano escutista e que permanecerão nas respetivas unidades até às comemorações do Aniversário do CNE Madeira, que se celebra no próximo dia 8 de dezembro.
A jornada concluiu-se com a celebração da Eucaristia do Jubileu, momento de ação de graças, renovação espiritual e encontro fraterno entre todos os participantes.
“Este Jubileu do Escutismo testemunha de que o movimento escutista continua a ser um dos maiores impulsionadores da vivência da fé entre os nossos jovens”, realça a Junta Regional.
