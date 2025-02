JPP responsabiliza PSD pelo endividamento de “todas as Câmaras da Região”

Após a iniciativa partidária do PSD em Santa Cruz, Filipe Sousa, que tem liderado aquele munícipio e número dois da lista do JPP candidata às próximas Eleições Regionais de 23 de março, veio a público criticar a “onda populista e demagógica” do PSD, sublinhando que os sociais-democratas são os responsáveis pelo endividamento de “todas as Câmaras da Região”.

“Uma iniciativa promovida, segunda-feira, pelo PSD em Santa Cruz não passou de mais um exemplo da sua política de demagogia, oportunismo e desespero. Enquanto tentam passar a imagem de defensores dos interesses da população, o PSD esquece, convenientemente, que foi o principal responsável por muitas das dificuldades financeiras que os municípios da Madeira enfrentam atualmente, como também tentam esconder que os madeirenses estão a suportar um enorme custo de vida, com reflexos claros na taxa de pobreza que atinge mais de um terço da população da Madeira e do Porto Santo”, acusa Filipe Sousa, em nota de imprensa.

E acrescenta: “o que incomoda o PSD é o facto de Santa Cruz estar a ser alvo de uma gestão responsável e transparente, focada na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e na sustentabilidade das contas públicas. Perante este facto incontestável, o PSD insiste em promover ações populistas, sem apresentar qualquer solução concreta para os desafios que a Região enfrenta.”

“É curioso ver o PSD manifestar-se contra medidas necessárias para garantir o equilíbrio financeiro do município, quando foi precisamente esse partido que, ao longo de décadas, acumulou dívidas e dificultou a autonomia das autarquias locais e hipotecou as finanças regionais, a troco de uma gestão pautada pelo despesismo”, continua.

“Hoje, este PSD em vez de contribuir de forma construtiva para o debate público, prefere recorrer à política do espetáculo, tentando enganar a população com discursos vazios e sem compromisso com a realidade”, conclui.