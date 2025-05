Ainda ausente da sala do Vila Galé onde se encontram os militantes do partido, Filipe Sousa agradece ao eleitorado na página do Facebook do partido: “Obrigado, Madeira! Obrigado Portugal. Fizemos história, elegemos o JPP para a República. Filipe Sousa está eleito para o Parlamento Nacional”.

A publicação dá conta que “Filipe Sousa, cabeça de lista do Juntos pelo Povo, pelo círculo da Madeira, foi esta noite eleito para a Assembleia da República. JPP bate recorde de votação em Legislativas Nacionais e consegue eleger o seu primeiro deputado para o Parlamento Nacional, em 10 anos de história do partido do povo.”