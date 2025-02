“A Habitação é a nossa prioridade, além da saúde e da redução do custo de vida”. Essa foi a principal mensagem que Élvio Sousa, líder do Juntos pelo Povo (JPP), transmitiu, hoje, na freguesia do Seixal, no Porto Moniz, durante uma manhã marcada pelo contacto de proximidade com a população do norte da ilha.

“Estamos prontos para avançar, em parceria com todas as construtoras e empresas de construção da Região, com um plano urgente, um plano de resgate para as famílias que estão a ser despejadas das suas casas por não terem capacidade financeira de pagar a renda ou adquirir casa, para os casais jovens e para a classe média”, afiançou o cabeça de lista do JPP às eleições de 23 de março.

“Se for eleito, e tiver a confiança generalizada dos madeirenses nas próximas eleições, nós temos uma equipa e todas as parcerias para avançar com a construção de 500 casas por ano de governo, com tipologias entre o T1 e o T3, com áreas brutas habitáveis que variam entre os 60m2 para os T1 e os 95m2 para os T3 nas modalidades de preços controlados e de renda acessível”, afirmou o dirigente lembrando que “essa é a nossa prioridade imediata.

Dar estabilidade aos jovens, às famílias e aos nossos cidadãos. De que nos serve ter bons indicadores económicos se os madeirenses não conseguem comprar casa”, questionou.

O candidato à presidência do Governo Regional assegurou: “Não se preocupem os ansiosos que o dinheiro está assegurado. O saldo global mais o corte de gorduras e o programa de redução da despesa vai ser usado ao serviço da habitação”. Élvio Sousa acabou apontado ao despesismo de Miguel Albuquerque, afirmando que “só os gastos de 77 técnicos especialistas nomeados pelo Governo de Albuquerque, e que custam mais de 3,3 milhões por ano, dariam para construir 18 casas com um valor base de 180 mil euros.”