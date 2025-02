O Juntos pelo Povo (JPP), em comunicado enviado à redação, alerta que foi alertado por bananicultores atentos e preocupados sobre a possibilidade de a GESBA (Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda.) estar a preparar a alienação de parte do seu património, nomeadamente os Centros de processamento da Madalena do Mar e o de Santa Rita.

“Esta situação tem gerado grande controvérsia e levantado preocupações entre os produtores de banana, especialmente os da Ponta do Sol, devido à falta de transparência no processo e ao impacto desconhecido para os envolvidos”, diz o partido.

O líder do JPP, Élvio Sousa, questiona: “Onde está a informação para os produtores de banana? É esta a transparência de Miguel Albuquerque? É assim que o PSD trata o setor primário?”

Élvio Sousa relembra ainda que, segundo o Relatório de Gestão da GESBA de 2023, cerca de 98% da receita resulta da “venda do fruto do trabalho dos bananicultores. No entanto, apesar dessa realidade, os produtores continuam sem qualquer consideração, enquanto ocorrem movimentações suspeitas nos centros de recolha de banana sem que os principais envolvidos sejam consultados e nem sequer informados!”

O JPP lamenta a postura de Miguel Albuquerque, que continua a governar num regime de “quero, posso e mando”, sem “dar cavaco” a quem de direito. “Num setor tão estratégico, a ausência de informações claras gera incertezas e desconfiança, levantando sérias dúvidas sobre as verdadeiras motivações por trás destas movimentações”, reforça Élvio Sousa.

O JPP garante que, no que depender do partido, atitudes como esta não terão lugar. A GESBA é do povo e deve servir exclusivamente os interesses da população e dos produtores de banana, e não os de alguns “abençoados”.