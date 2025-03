JPP promete aumentar complemento de reforma para 150 euros

A garantia de aumento do complemento de reforma para 150 euros voltou hoje a ser assumida por Élvio Sousa.

O cabeça-de-lista do JPP às eleições regionais do próximo domingo reitera a ideia de que é preciso “tratar com dignidade” os mais velhos e assume que se o seu partido for governo, esse complemento será aumentado para 150 euros. “Mais do que palavras, haverá ação”, disse Élvio Sousa.

O candidato do JPP esteve na manhã deste domingo em Santo António onde falou das três áreas prioritárias para o Juntos Pelo Povo: a construção de 500 casas por ano para os jovens e classe média, a refundação do Serviço Regional de Saúde e a redução do custo de vida, o que inclui o compromisso de regular o preço do gás, baixar o preço das mercadorias e fazer regressar o ferry nas viagens marítimas para o continente.

Nas ações de campanha de hoje, Élvio Sousa também recordou uma dezena de outras prioridades de um executivo com o JPP. Entre elas está a rede de cuidados continuados a partir da adaptação de escolas e outros edifícios públicos desativados. “Temos de construir mais lares e aumentar o número de camas”, prometeu Élvio Sousa. Sobre este tema recordou que um programa de governo com o seu partido reservará 10 milhões de euros para lares.

Numa crítica direta à atual governação do PSD, Élvio Sousa lembrou que “a nomeação de técnicos especialistas feita por Miguel Albuquerque tem um custo anual superior a três milhões de euros”. E conclui que “só esse valor daria para aumentar para o dobro o complemento de reforma dos idosos”.