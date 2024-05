No hotel onde o JPP acompanha os resultados da eleitorais das eleições antecipadas, Miguel Ganança, sétimo na lista do JPP, presta as primeiras declarações à comunicação social, depois de conhecidas as projeções da RTP/ Universidade Católica. As mesmas dão conta que o JPP consolida se como terceira força política, reforçando a presença no parlamento, para o qual poderá eleger entre 7 a 10 deputados, com 16% a 19% dos votos.

Miguel Ganança sublinhou que perante os resultados agora previstos, o JPP é a força politica que mais cresceu. Quanto a eventuais coligações, o candidato afirmou que “a coligação do JPP é com o povo da Madeira e do Porto Santo. Vamos aguardar serenamente pelos resultados finais”, escusando-se a falar sobre eventuais acordos à esquerda ou a direita.

Um assunto que será falado mais tarde pelo secretário geral do partido, Élvio Sousa. “Vamos aguardar”, reforçou. Disse esperar que este seja um dia histórico.