O candidato à liderança do Governo Regional pelo JPP disse, hoje, na Calheta, que a solução para resolver os problemas é governar com uma lista de prioridades.

“Vejamos o seguinte exemplo: o dinheiro gasto do Orçamento Regional na construção do campo de golfe da Ponta do Pargo, acima dos 24 milhões de euros, daria para pagar um patamar acima dos 200 euros de subsídio de insularidade aos 98 mil trabalhadores do setor privado”, considerou Élvio Sousa. O cabeça-de-lista da candidatura às eleições de 23 de março adiantou que o seu partido “tem um projeto de futuro alternativo, forte e credível” para combater os “48 anos de vícios, negócios obscuros e amiguismos do PSD”.

“As nossas três prioridades assentam na boa gestão da saúde (redução das listas de espera e medicamentos a tempo e horas); um plano urgente para construir habitação a todo o vapor e promover todas as medidas ao nosso alcance para reduzir o custo de vida.”, afiançou.