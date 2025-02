O Juntos pelo Povo (JPP) denunciou hoje, em conferência de imprensa, um “aumento brutal” no preço da água de rega na Madeira, em frente ao Mercado dos Lavradores, no Funchal. O porta-voz do partido, Élvio Sousa, acusou o Governo Regional de Miguel Albuquerque de “dar com uma mão e tirar com a outra”, ao impor um aumento de 151% no custo da água, o que, segundo o JPP, penaliza gravemente os agricultores locais.

“O Governo diz que ajuda os agricultores, mas a verdade é que está a aumentar os custos de produção de forma insustentável”, afirmou Sousa, destacando que o novo tarifário aprovado pelo executivo regional, sob a orientação da secretária da Agricultura, Rafaela Fernandes, trará consequências graves para os produtores da banana, cana-de-açúcar e uva.

O líder do JPP detalhou que, no ano passado, uma hora de água custava 16,70 euros, mas este ano o preço disparou para 42,03 euros. De acordo com Sousa, quem necessitar de duas horas de rega passará a pagar 84 euros, um valor consideravelmente superior aos 33 euros de 2024. “Isto é um autêntico assalto aos agricultores”, disse, sublinhando que os números apresentados pelo partido “não foram desmentidos por ninguém”, e refutou as declarações da secretária regional da Agricultura, que minimizou o impacto, afirmando que não se tratavam de valores significativos.