JPP critica que Brava Valley seja “promessa enviada para as calendas gregas”

Élvio Sousa questionou, hoje, a Miguel Albuquerque “onde para o Centro de Inteligência Artificial que, conforme prometeu em outubro de 2021, ‘seria uma realidade breve’ na Madeira”.

“Não existe, é mais uma promessa enviada para as calendas gregas, como tantas outras que falhou com o JPP, prova de que o presidente do governo e o PSD não conseguem honrar a sua própria palavra”, anotou o secretário-geral do JPP.

O deputado, que falava, este domingo, na Ribeira Brava, lembrou que foi em outubro de 2021 que o presidente do Governo Regional anunciou a criação do primeiro Centro de Inteligência Artificial da Região, que ficaria sediado na Ribeira Brava.

“Passados três anos, perguntamos onde está esse investimento?”, interpela o líder e deputado do JPP, para concretizar. “Miguel Albuquerque tem anunciado com gáudio investimentos em novas tecnologias, prometeu o grande e maravilhoso Brava Valley, da Silicon madeirense, e como sempre não passou das palavras aos atos, o que reforça a caraterística que o JPP tem reafirmado de que a palavra de Albuquerque não vale nada”, acusou.

Élvio Sousa criticou que, no discurso oficial de Miguel Albuquerque, “nos últimos tempos, surge com frequência alusões e promessas de emprego jovem e bem pago nas tecnologias, investimento em novas tecnologias, laboratórios de excelência e digitalização da economia”, mas “tudo promessas em vão, e isso chama-se enganar os madeirenses e criar falsas expetativas”, sintetiza.

Élvio Sousa chamou a Invest Madeira à colação para referir que este organismo “devia estar focado na internacionalização da economia e captação de investimento externo”, mas, lamentou que a sua atividade “se resuma a gastar milhares de euros do dinheiro dos madeirenses em beberetes, cocktails, degustações e festarolas com amigos de Miguel Albuquerque”.

O secretário-geral do JPP apontou os mais de 90 mil euros anuais de renda, fora o IVA, pagos pela Invest Madeira como “outro exemplo de gastos excessivos”. Acrescentou, ainda, que “o organismo tem um quadro de pessoal muito reduzido e conclui com uma nova pergunta: Quantos investidores a Invest Madeira consegui angariar para a Silicon Valley madeirense?”

O JPP recorda que o Gabinete da Presidência do Governo Regional “chegou a editar uma brochura com 16 páginas que seria uma espécie de guião para os potenciais investidores: A Ribeira Brava poderá, assim, tornar-se numa nova centralidade baseada em redes formais e informais, com impacto direto e indireto na economia local, tendo ainda potencial para alavancar positivamente todos os municípios da Região”, lê-se nessa brochura.