JPP condena linguagem usada por Eduardo Jesus e pede resposta do presidente do Governo

Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP, condenou hoje a linguagem ofensiva utilizada pelo secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, exigindo uma reação do presidente do Governo Regional.

“Um Governo que tolera, permite e não condena insultos e liguagem arruaceira é um governo que defende a má-criação”, disse Élvio Sousa, acrescentando que aguarda “consequências políticas”.

Deixando a bola do lado de Miguel Albuquerque, a quem atribuiu a responsabilidade de zelar pelas boas práticas do Governo e o bom nome da Assembleia, Élvio Sousa não falou especificamente num cenário de demissão, mas afirmou que um pedido de desculpas seria “o mínimo exigível”.

As palavras de Eduardo Jesus foram captadas em microfone aberto durante a discussão da proposta de Orçamento da Região para 2025 na Assembleia Legislativa da Madeira, na quarta-feira, e têm provocado reações de vários partidos da oposição.

Já esta tarde, Eduardo Jesus defendeu-se com o contexto de debate parlamentar e justificou que as expressões utilizadas foram “apartes”, protegidos pela lei e pelo regulamento da Assembleia.