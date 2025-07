A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, reuniu hoje com os jovens estudantes madeirenses que vão participar no Campo de Férias “Summer Medical School: Lifestyle” em Lisboa. O programa, promovido pela Faculdade de Ciências Médicas | Nova Medical School (FCM|NMS), irá decorrer de 14 a 18 de julho.

Na oportunidade, a governante expressou a sua satisfação com a qualidade do projeto dinamizado pela FCM|NMS e agradeceu o envolvimento da Escola da APEL nestas iniciativas educativas. Dirigindo-se aos estudantes, desejou-lhes uma experiência enriquecedora que, sem dúvida, lhes proporcionará uma valiosa rede de contactos futuros. Estes cinco alunos madeirenses irão juntar-se a um grupo mais alargado de 28 participantes, de diversas regiões do país.

Durante uma semana, os alunos terão uma oportunidade única de participar num programa de verão focado na promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis em áreas como Nutrição, Desporto, Ciência e Saúde Mental.

Recorde-se que a divulgação desta oportunidade foi feita nas escolas da Região, incluindo uma sessão de apresentação na Escola da APEL no dia 19 de março. As candidaturas estiveram abertas de 19 de março a 30 de abril. Foram selecionados cinco estudantes da Escola da APEL, sendo três do 12.º ano, um do 11.º ano e um do 10.º ano, com base em critérios de seleção.

O protocolo estabelecido garante um apoio completo aos estudantes, cobrindo a inscrição, estadia, comodidade e acompanhamento integral durante todo o programa. A Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil irá cobrir o pagamento das inscrições, no valor de 250 euros cada. De referir que, este ano, a Escola da APEL assumiu os custos da viagem, uma despesa que era anteriormente da responsabilidade dos Encarregados de Educação. Este apoio visa reconhecer o esforço dos alunos e garantir a acessibilidade financeira a todos os participantes.

Esta é a 3.ª edição da “Summer Medical School: Lifestyle” que o Governo Regional apoia. A cooperação contínua entre a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e a FCM|NMS reflete o compromisso do Governo Regional na promoção da saúde, na adoção de estilos de vida saudáveis e na melhoria da literacia em saúde junto da comunidade educativa.

O encontro contou com a presença da coordenadora da Summer Medical School, de um professor da APEL e de alguns Encarregados de Educação.