José Manuel Rodrigues reúne com líderes parlamentares na segunda-feira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro, pelas 17 horas, à Conferência dos Representantes dos Partidos.

Nesta reunião participam os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do CHEGA e do CDS-PP, e os deputados únicos do PCP, do IL, do PAN e do BE.