José Luís Freitas, country manager no grupo AMPER Portugal é de opinião que a Madeira tem vindo a se afirmar na defesa do espaço aéreo. Considerando que a Região ajuda Portugal continental e a Europa a conhecerem sobre o setor, José Luís Freitas, que foi também um dos oradores dos Estados Gerais do PS, que decorrem durante toda a manhã deste domingo, numa unidade hoteleira do Funchal, abordou o setor regional das TIC, referindo que a Região tem talento nesta área. “Temos pessoas a trabalhar para fora, como também nómadas digitais”, referiu. Sobre a energia e sustentabilidade da Madeira, o orador dos estados gerais relacionados com a Economia, adiantou que a Região pode avançar com a implementação de outros investimentos.

Apontou também a importância de a Madeira ser um ator da descarbonização dos portos, o que implica um grande esforço. A Região tem uma boa oportunidade para se posicionar como um ator de referência e José Luís Freitas acredita que isso irá acontecer.“A Madeira pode crescer com a IA: Silver Bullet é a criatividade abrangente”, apontou ainda, usando vários termos técnicos. Falou também da agricultura, aconselhando ao uso de novas tecnologias.