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Mulher socorrida após ficar com boca e nariz obstruídos com cola

    Mulher socorrida após ficar com boca e nariz obstruídos com cola
    Equipa da Cruz Vermelha conseguiu desobstruir as vias aéreas da vítima.
Catarina Gouveia

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
22 Maio 2026
15:53
A rápida intervenção da Cruz Vermelha Portuguesa e da EMIR evitou, esta manhã, uma situação grave com uma mulher de cerca de 60 anos no Bairro de Santo Amaro.

Uma mulher foi hospitalizada na manhã desta sexta-feira, após ficar com as vias aéreas parcialmente obstruídas devido à utilização de uma cola de elevada resistência. A vítima encontrava-se com dificuldades respiratórias quando os meios de socorro chegaram a uma residência no Bairro de santo Amaro, tendo os lábios colados e o nariz parcialmente obstruído pelo produto, situação que dificultava gravemente a respiração.

A primeira equipa de socorro a chegar ao local foi a da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), que conseguiu remover a cola da boca e do nariz da mulher, permitindo-lhe respirar com maior facilidade. Pouco depois, a equipa médica da EMIR prestou assistência complementar e estabilizou a vítima no local. A mulher foi posteriormente transportada para o hospital, numa ambulância, acompanhada pela equipa médica.

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