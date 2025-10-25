José Carlos Gonçalves promete “rigor, transparência e desenvolvimento” na liderança da Câmara de São Vicente

José Carlos Gonçalves tomou posse este sábado como presidente da Câmara Municipal de São Vicente, numa cerimónia marcada por agradecimentos, apelos à união e promessas de uma governação assente no rigor, na transparência e no desenvolvimento sustentável do concelho.

A sessão solene contou com a presença de várias entidades civis, e políticas, entre as quais a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido — em representação do presidente do Governo Regional —, o representante do Representante da República, Cristiano Sousa, o pároco Carlos Manuel, em nome do Bispo do Funchal, e o vice-reitor da Universidade da Madeira, professor Eduardo Marques.

Também estiveram presentes deputados à Assembleia da República e à Assembleia Legislativa Regional, presidentes de câmaras e juntas de freguesia, bem como André Ventura, presidente do partido Chega.

No início do seu discurso, José Carlos Gonçalves agradeceu aos habitantes das três freguesias do concelho — São Vicente, Ponta Delgada e Boaventura —, sublinhando que “todos, independentemente do partido onde votaram, deram uma lição de democracia ao exercer o seu direito de voto”.“O voto é a vontade de um povo expressa de forma secreta e livre.

Pelos seus sonhos, pela sua vontade e pelo seu comportamento cívico e democrático, muito obrigado”, declarou o autarca, visivelmente emocionado.Gonçalves prestou também homenagem à sua família e aos seus pais, “que transmitiram os valores que me guiam e que, se pudessem estar aqui, sentiriam um orgulho enorme”.

O novo presidente destacou ainda o papel dos homens e mulheres que contribuíram, ao longo dos tempos, para o desenvolvimento de São Vicente: “O desenvolvimento que este concelho apresenta não tem donos. Tem somente homens e mulheres que, desde tempos ancestrais, trabalharam para que São Vicente fosse o que é hoje. Não tiveram medo.”

Em relação ao futuro, José Carlos Gonçalves afirmou que a nova equipa camarária está unida “num único objetivo: desenvolver o concelho de São Vicente com rigor e transparência”, reiterando o apoio do partido Chega ao projeto autárquico.

Apontando o dia 12 de outubro — data da eleição — como “um marco histórico”, o autarca afirmou sentir “enorme orgulho” por liderar a nova fase do concelho que o viu nascer.Entre as prioridades da governação, destacou o desenvolvimento económico e social equilibrado, a valorização do património natural e a aposta na juventude, desporto, cultura, ambiente e habitação acessível.“

Queremos um concelho mais desenvolvido, mais justo e com oportunidades para todos. Um concelho virado para a natureza, para o mar, e com espaços públicos que dignifiquem quem cá vive”, afirmou.

Defendendo um modelo de gestão participativa, José Carlos Gonçalves prometeu ouvir “os comerciantes, os investidores e toda a população”, sempre com “respeito pela boa gestão da coisa pública”.

O autarca concluiu com uma mensagem de compromisso e esperança: “Daqui a quatro anos, estaremos prontos para ser julgados pelo voto popular. Até lá, não baixaremos os braços e colocaremos São Vicente em primeiro lugar. Vamos transformar o concelho na terra que todos merecemos.”