No âmbito do projeto Erasmus ‘BonJour! Melhorando a Literacia Mediática Crítica dos Idosos’ através da Educação Digital e do Jornalismo, promovido, na Região, pela associação My Madeira Island, realizou-se em Wrocław, Polónia, uma formação intensiva de três dias para educadores de media, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2024.

Este evento, contou com a participação de dois portugueses da Madeira: a jornalista do JM-Madeira, Iolanda Chaves e o antigo jornalista e membro da Associação de Literacia para os Media e Jornalismo (ALPMJ), António Macedo Ferreira.

Ambos representaram a Região e o País na formação, que visa dotar profissionais de metodologias específicas para capacitar seniores na compreensão crítica e no uso consciente dos media digitais.

O projeto ‘Bonjour!’, apoiado pelo programa Erasmus+, tem como principal objetivo promover a educação mediática entre a população com mais de 50 anos, capacitando educadores com ferramentas inovadoras e práticas pedagógicas adaptadas ao contexto dos adultos seniores. Durante o evento, Iolanda Chaves e António Macedo Ferreira participaram em sessões práticas e colaborativas que exploraram desde os conceitos básicos de literacia mediática até ao desenvolvimento de aulas interativas e inclusivas.

Ao longo da formação, os participantes debateram as melhores práticas para adaptação de conteúdos mediáticos, abordando também os desafios que muitos seniores enfrentam ao acederem e interpretarem informação digital. Iolanda Chaves e António Macedo Ferreira destacaram-se pela sua contribuição ativa nas dinâmicas de grupo e pela partilha da sua experiência no contexto madeirense, enriquecendo o diálogo com exemplos práticos e discutindo estratégias para disseminar as aprendizagens na Madeira.

Esta formação representa um passo importante para reforçar as competências dos educadores e contribuir para a inclusão digital e o pensamento crítico entre a população sénior. Além disso, o projeto ‘Bonjour!’ prevê o desenvolvimento de formações-piloto em comunidades locais e a criação de um manual e uma plataforma digital de apoio, com a Madeira a ser uma das regiões beneficiárias desta iniciativa.