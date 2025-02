Ireneu Barreto já reagiu à distinção do JM – Madeira com o Jornal Local Europeu do Ano, resultante da 26.ª edição dos ‘European Newspaper Awards’.

Nesta edição, o concurso reuniu mais de 3.000 participantes oriundos de 22 países, sendo um dos maiores eventos do mundo a este nível. Os prémios foram determinados por um júri composto por académicos, jornalistas e designers, após uma avaliação que se prolongou durante dois dias, em Dusseldorf.

Para o Representante da República para a Madeira, antes de tudo, “quero felicitar o diretor, os jornalistas, todos aqueles que contribuem para a feitura do JM. Este prémio representa uma consagração, digamos, ao nível europeu. O que, para um jornal, digamos, regional, para vir de uma ilha periférica, representa para todos nós, os madeirenses, que se reveem na sua imprensa, uma grande satisfação”.

Ireneu Barreto diz esperar que “o jornal continue a ser um jornal independente, corajoso e exato nas suas informações. Nós vivemos, neste momento, uma situação complicada na Região e, mais do que nunca, a nossa imprensa tem que ser, digamos, equidistante em relação a todos aqueles que contribuem para a situação política em que nos encontramos”.

Assim sendo, “espero que o jornal continue nesse papel e que isso seja refletido no apoio que todos nós, os seus leitores, lhe dão”, frisa. Ireneu Barreto diz que, naturalmente, é impossível encontrar tudo o que procura no JM – “isso é impossível, nenhum jornal nunca pode ser tão exaustivo na nossa ânsia de procura de informação” – mas diz que o lê diariamente e que tem uma opinião muito positiva, estendendo a consideração a outros órgãos de comunicação da Região.

“Eu penso que o nosso jornalismo na Região Autónoma da Madeira é um jornalismo que, se pode confiar. Digamos, que eu leio todos os dias e mesmo durante o dia, de vez em quando, vou lá recolher a informação mais atualizada e, como digo, espero que continuem nessa senda, porque este prémio reflete tudo isso”, explana, manifestando que “estou feliz por este reconhecimento europeu”.