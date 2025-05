No decorrer de mais um episódio das ‘Jornadas Madeira’, hoje no Fórum Machico, foi dada a palavra ao presidente da Junta de Freguesia de Água de Pena, que começou por reconhecer que “somos uma junta pequena, com poucos recursos humanos”, recorrendo ao Instituto de Emprego da Madeira.

Daniel Magno apontou algumas das atividades desenvolvidas pela junta, ao nível de limpeza de veredas e de caminhos. Gostava que, no futuro, seja possível melhorar mais destas vias, em prol da população. “Água de Pena é uma das freguesias cada vez com mais jovens, mas os idosos vivem mais acima, nem todos vivem à beira do caminho”, disse, salientando que, apesar de reconhecer que não há muitas verbas disponíveis, gostava que houvesse mais estradas.

Não se sabendo quem será o próximo presidente da Câmara Municipal, nem tão pouco da Junta, Daniel Magno aproveitou o momento para já deixar o apelo para a aposta nas acessibilidades, no sentido de diminuir o isolamento das pessoas que vivem nas zonas mais altas.

Lembrou ainda que parte das verbas da autarquia a que preside vão para apoiar a Educação e alguns eventos culturais.