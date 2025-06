Bom dia! É segunda-feira!

* Pelas 9h30, acontecerá a abertura da Semana do Ambiente 2025 - “Uma só Terra, o nosso poder, o nosso planeta”, na Praça do Município, com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, e da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho. Esta iniciativa realiza-se entre hoje e 7 de junho, com a maioria das atividades a decorrer na Praça do Município.

* Hoje as Jornadas JM Madeira estão em Santana. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santa, com destaque para o balanço ao mandato autárquico que está a terminar. As intervenções estão a cargo do Presidente da Assembleia Municipal, do Presidente da Câmara e dos Presidentes de Juntas de Freguesia. O evento é de entrada livre, mas pode ser acompanhado em direto através das plataformas do JM Madeira e do canal na MinhaTerra. Na terça-feira, pode ler na edição impressa o resumo das intervenções.

* A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura promove uma conferência de imprensa de apresentação da Campanha de Prevenção dos Incêndios Florestais para o verão de 2025, que terá lugar pelas 12h00, no auditório do Museu Frederico de Freitas. A iniciativa contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, e do Presidente do IFCN, IP-RAM, Manuel Filipe.

* O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebe às 12h00, na Quinta Vigia, a equipa técnica e as jogadoras da seleção nacional de futebol feminino.

* A Câmara Municipal do Funchal celebra hoje o Dia Mundial da Criança, com o espetáculo teatral “O Jardim das emoções” da autoria de Natália Bonito, pelas 14h30. A iniciativa terá lugar no auditório do Jardim Municipal e destina-se a crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico das escolas do Funchal.

* O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, apresenta, em conferência de imprensa, a proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025. A conferência terá lugar, pelas 18h00, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira. Antes, pelas 17h00, o secretário regional formaliza a entrega da proposta de Orçamento, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* A Universidade da Madeira, em parceria com o Grémio Literário da Madeira, promove hoje a conferência “Inteligência Humana vs. Inteligência Artificial: A Essência da Comunicação”, com a participação especial de Laurinda Alves, a partir das 18h00, na Sala Pátio I - UMa - Colégio dos Jesuítas.

* O European Aquatics Artistic Swimming Championships Funchal 2025, Natação Artística, inicia-se hoje e prolonga-se até ao próximo dia 5 de junho. Durante 4 dias o Complexo das Piscina Olímpicas da Penteada juntará mais de duas centenas de atletas, numa modalidade que junta arte e desporto num só palco.