Filipe Sousa, antigo presidente da Câmara de Santa Cruz e agora deputado do JPP na Assembleia da República, aproveitou as Jornadas Madeira 2025, que decorrem no salão nobre da Câmara de Santa Cruz, para criticar a forma como o Governo sempre tratou este e outros Municípios.

Élia Ascensão, por seu lado, disse que se temos o Estado central a confiar em Santa Cruz para realizar obra, o mesmo devia acontecer por parte do Governo Regional. E chega, assim, ao fim mais um episódio das Jornadas Madeira. Estiveram ausentes os presidentes de Junta de Freguesia de Gaula e do Santo da Serra.