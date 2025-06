As Jornadas Madeira estão hoje no salão nobre do Município de Santana.

Esta iniciativa, que é promovida pelo JM e pela JM FM, em parceira com o canal Na Minha Terra, está a percorrer os concelhos da Madeira, e hoje chega ao primeiro concelho do norte nesta temporada. A emissão pode ser acompanhada através deste link: https://naminhaterra.com/live.php?evento=5694

Os trabalhos começam às 10h00.

A primeira intervenção do dia será de Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana.

Segue-se Nélio Gouveia, presidente da Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, que antecede a intervenção de Manuel Luís Macedo, presidente da Junta de Freguesia do Faial. Logo depois, faz uma intervenção João Gomes Luís, presidente da Junta de Freguesia da Ilha.

Pelas 10h30, de acordo com o programa, irá dar-se o primeiro momento de debate com a plateia.

Pelas 11h00, continuam as intervenções dos responsáveis das juntas de freguesia.

Ricardo Teixeira vai defender a Junta de Freguesia de Santana, o mesmo acontecerá com Fabiana Matos, mas para a Junta de Freguesia de São Jorge. Pelas 11h10, intervém Gonçalo Jardim, presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, que fecha as intervenções dos presidentes de junta.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, dirige-se depois à plateia. Este discurso antecede o segundo momento de debate da manhã.

O encerramento dos trabalhos do 3.º episódio da 5.ª temporada de Jornadas Madeira está apontado para as 12h30.