Está prestes a começar mais uma edição de Jornadas Madeira, desta feita naquela que é a quinta edição e que irá percorrer os 11 concelhos da Região. A estreia acontece, a partir das 10 horas, na Ribeira Brava, com toda a logística montada na Escola Padre Manuel Álvares.

Entre as 10 horas e as 12h30, será feito o balanço do mandato autárquico, não só por parte de quem tem liderado os destinos do concelho e das juntas de freguesia, mas também pela plateia, que será convidada a dar a sua opinião e a colocar questões.

As jornadas, moderadas pelo diretor do JM, Miguel Silva, podem ser acompanhadas através do site do JM e do Canal naminhaterra.com, da rádio JMFM e das redes sociais do Jornal.