Dando continuidade ao sexto episódio das Jornadas Madeira, iniciativa do JM que, neste ano de eleições autárquicas, te percorrido os concelhos da Região, e que hoje decorre na Assembleia Municipal do Funchal, foi dada a palavra a Tiago Rodrigues, presidente da Junta de Freguesia de Santa Luzia.

O autarca local começou por destacar a colaboração “ativa” com a Câmara Municipal, o que facilitou o trabalho da junta de freguesia.

“Este grande trabalho em conjunto” possibilitou iniciar uma obra que tinha sido “colocada no canto” pela anterior vereação, nomeadamente do Centro de Convívio de Santa Luzia. “Colocaram no canto e não quiseram saber dela”, acusou Tiago Rodrigues, referindo-se aos dois mandatos de executivo socialista.

A requalificação da Estrada dr. José Pedro de Ornelas, na Pena, foi outro projeto apontado pelo responsável, com investimento camarário, reforçando a importância desse troço, uma das principais entradas na cidade do Funchal, que carecia de obras há vários anos.

Ao nível social, os apoios à natalidade, banco de ajudas técnicas, e apoio à requalificação de habitações degradadas com material de construção, foram exemplos dados, juntando-se as melhorias e limpezas em becos, veredas e travessas.

Das obras do seu mandato, Tiago Rodrigues destacou a necessidade “urgente” de obras de requalificação na Escola Básica da Pena, em salas de aula, casas de banho, substituição de portas, obra “esquecida pela anterior vereação”, e que foi realizada graças ao acordo administrativo com a autarquia do Funchal.

“Tem sido um trabalho benéfico para todos os residentes”, concluiu.