O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava abordou o caso dos incêndios que fustigaram o concelho, sobretudo a freguesia da Serra de Água. A propósito, referiu que a Autarquia ajudou em várias áreas, sendo uma delas na ração para os animais.

O autarca, que fala nas Jornadas Madeira, adiantou ainda a questão do Plano Diretor Municipal, que está para avançar para consulta pública. E no que toca a contas, disse que, neste momento, a Ribeira Brava tem 6 milhões de euros (100 por cento do Município) em investimentos. “Quando cheguei à Câmara da Ribeira Brava, e falando em termos desportivos, tinha um campo de futebol cheio de buracos. Neste momento, saio com o Ribeira Brava campeão”, disse o autarca nas Jornadas que decorrem na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares. Neste primeiro episódio da 5.ª edição das Jornadas do JM, o edil adiantou que o trabalho feito não é só seu. É de toda a sua equipa e até de propostas válidas apresentadas pela oposição.