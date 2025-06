Perante críticas de alguns presidentes de Junta, Célia Pessegueiro salientou, nas Jornadas Madeira 2025, o trabalho da autarquia da Ponta do Sol em todo o território municipal, destacando o aumento de verbas atribuídas às freguesias.

Reconhecendo que “as verbas nunca vão chegar”, a presidente entende as reclamações, mas sublinha: “O dinheiro nunca chega quando a nossa ambição também é grande”. Ainda assim, defende que “é preciso trabalhar com aquilo que temos”, apelando à utilização de todos os mecanismos de financiamento disponíveis.

Durante o debate, valorizou a atitude do presidente da Junta da Madalena do Mar, que procurou o diálogo institucional, assegurando: “Sempre tive disponibilidade para atender o telefone”. A afirmação surgiu em resposta às críticas de Norberto Pita, autarca dos Canhas, que apontou a alegada indisponibilidade da presidente para responder aos problemas locais.

Pessegueiro garantiu que as juntas de freguesia receberam reforços financeiros tanto do Estado como da câmara municipal, frisando que as transferências do município “são até elevadas comparativamente com outros municípios”. Neste ponto, considerou que o Governo Regional deve “assumir responsabilidades” e lamentou a falta de contratos interadministrativos com as freguesias.