Manuel Pedro Freitas, presidente da Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, foi o primeiro a usar da palavra no quarto episódio das Jornadas Madeira, que hoje têm como palco o Museu de Imprensa da Madeira.

Com doze anos à frente da Assembleia, o responsável disse que, no caso em concreto de Câmara de Lobos, “o trabalho da Assembleia foi muito facilitado pela maioria do PSD. Pela existência de uma câmara de tinha um projeto político consistente e que, de uma forma geral, soube ouvir os munícipes”, apontou.

Contudo, salientou o papel dos partidos da oposição na defesa dos interesses da população, através das suas intervenções no âmbito da assembleia municipal.

Na sua alocução, defendeu ainda a continuidade da rotatividade relativamente às celebrações do dia do Concelho de Câmara de Lobos pelas diferentes freguesias.