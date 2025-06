No âmbito das Jornadas Madeira, a presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, frisou a aposta deste órgão democrático na aposta e divulgação da cultura da terra.

Graças à adaptação do espaço no rés do chão, direcionado à divulgação das obras dos artistas locais e à difusão de registos históricos e culturais como, por exemplo, a mostra fotográfica do Padre Eduardo Pereira, Fátima Silva recordou que através destes documentos recheados de História, é possível verificar que “o povo porto-santense nunca cruzou os braços” e “nunca deixou de lutar pelo Porto Santo”, tal como continua a acontecer.