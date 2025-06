O presidente da Assembleia Municipal de Santana destacou, hoje, que o principal objetivo do seu mandato foi aproximar o órgão a que preside, tendo, para isso, realizado reuniões em várias freguesias do concelho. A próxima deverá ocorrer na freguesia da Ilha.

As palavras foram proferidas no 3.º episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira, um evento do JM e da rádio JM FM, que é transmitido em direto no Canal NaMinhaTerra TV.

Nesta iniciativa, que decorre no salão nobre da Câmara Municipal de Santana e onde, a exemplo dos primeiros dois episódios e do que aconteceu em 2021, vão usar da palavra, não só o presidente da Assembleia Municipal, como todos os presidentes de Junta e o presidente da Câmara Municipal, Dinarte Fernandes, o representante do órgão máximo de Santana felicitou o nascimento da Associação Juvenil ‘Nascer Santana’, considerando que este é um exemplo de vivência positiva que quer ver crescer no Município.

Num balanço ao mandato, Martinho Rodrigues valorizou os investimentos feitos em prol da população Sénior, tendo em conta a circunstância de o concelho ter uma população envelhecida. Expressou valorização ao trabalho feito em prol das populações mais vulneráveis, destacando a ação da Associação Santana Cidade Solidária e da Associação dos Bombeiros de Santana.

O presidente da Assembleia Municipal de Santana manifestou o desejo de continuar como presidente deste órgão e referiu mesmo que ambiciona ir ainda mais perto da população.