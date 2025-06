Numa intervenção, no âmbito das Jornadas Madeira, a presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, Joselina Melim, questionada pelo diretor do JM, Miguel Silva, sobre as principais queixas da população, constatou, antes, que “as pessoas queixam-se mas não participam”.

“A comunidade tem de integrar mais, há poucas pessoas a participar”, disse.

Apesar disso, considerou que um dos principais problemas que refletem essas queixas é a falta de habitação. “Não existem casas”, os filhos continuam a viver com os pais, os fogos que estão em vista “não darão resposta” e o alojamento local veio condicionar a oferta.