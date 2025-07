João Carlos da Conceição, presidente da Assembleia Municipal do Porto Moniz, no arranque do 9.º episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeiras, evento com selo JM e rádio JM-FM, em parceria com o canal NAMINHATERRATV, vincando que, desde 2021, presidiu ao órgão, “tratando todos por igual independentemente das cores partidárias”, referiu que é unânime que, na política, “existem discussões acaloradas”.

Ainda assim, realçou que nas reuniões da assembleia todos os intervenientes demonstraram “uma postura democrática, cordial e respeitosa”.

Como desafios, apontou a necessidade de descentralização das sessões pelas diferentes freguesias do concelho e a concretização de uma Assembleia Municipal Jovem “que permita dar voz à irreverência da juventude”.