Ricardo Nascimento, presidente de saída da Câmara Municipal da Ribeira Brava, num balanço ao que foi feito no concelho, lembrou que o seu Município foi o primeiro da Madeira a ter uma Universidade Sénior. Já na Juventude, destacou os vários apoios dados, assim como ao nível das creches e jardins de infância.

O autarca, que discursa nas Jornadas Madeira 2025, cujo 1.º episódio da 5.ª temporada acontece na Ribeira Brava e vai percorrer os municípios da Região, recordou a isenção automática do IMT (Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis), por parte do Governo da República, sendo que o Executivo nacional está a enviar a verba, mensalmente, para o Município. “Se estamos a receber verba, significa que os jovens estão a comprar casa”, considerou.

O autarca deu ainda conta que o Município está a realizar um barómetro que visa perceber quais as pretensões dos jovens para o futuro.

Em termos de Cultura, o autarca admite que o Município não aumentou o valor de apoio, mas garantiu que muitos têm sido os eventos realizados. E falou da recuperação do espaço do Artesão, no Campanário, onde decorrem iniciativas durante quase todo o ano.

Destacou ainda o documentário sobre o Visconde da Ribeira Brava, distinguido a nível internacional.