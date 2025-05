Hélder Gomes, que ouvia atentamente a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Ribeira Brava, foi o primeiro a colocar questões ao autarca, após a intervenção deste.

O antigo elemento da sua equipa, e deputado municipal pelo movimento ‘Ribeira Brava primeiro’, começou por apontar que “de 2013 a 2017, o presidente chegou à Câmara e fez um trabalho financeiro, e acima de tudo, teve ideias, teve vontade para mudar a Ribeira Brava, teve a mentalidade, a garra”. Foi por isso que apoiou Ricardo Nascimento em 2017, disse, mesmo contra o seu partido.

Lembrando que saiu “de consciência tranquila” das funções que desempenhava na Câmara Municipal, Hélder Gomes disse que para o futuro, pensar em manter os apoios À educação, ao desporto, às juntas e associações. “fundamental para o crescimento e estabilidade do concelho

É preciso ter em atenção a manutenção da rede viária, do dia-a-dia “que causa muitos transtornos à população”, bem como de novos caminhos agrícolas. Quer que seja lançada a semente para obras importantes e já abordadas, como do auditório da Ribeira Brava, um pavilhão coberto no Campanário, construção de uma via ao longo das margens da ribeira da Serra de Água juntando o corredor verde, entre outros.

Comentando a ideia lançada de que a praça da marginal Ribeira Brava Tabua devia chamar-se Praça Ricardo Nascimento, Hélder Gomes disse concordar porque, quando trabalhava com o autarca, nessa altura, viu o quanto o presidente se dedicou ao projeto, tendo sido “mais engenheiro que os engenheiros”. Fez cortes financeiros, onde os engenheiros não conseguiram. “Eu estive lá e vi quem foi o obreiro, e foi o Ricardo Nascimento, sei o quanto lutou para isso”.

Em reação, Ricardo Nascimento recordou, de facto, o que trabalhou para ter a marginal, partilhando o mérito com o presidente do Governo Regional, que “chegou um dia à câmara com um desenho num papel”, com ideias para a marginal, que, não sendo perfeito, é atualmente muito procurado perla população local, regional e turistas.

Sobre o Calhau da Lapa, Ricardo Nascimento disse que não é um projeto fácil nem barato. “A única pessoa que teve a coragem para fechar o calhau da Lapa foi o Ricardo Nascimento”, disse, lembrando os riscos de queda da escarpa ali existentes.

Com a alteração prevista para o PDM, Ricardo Nascimento tem fé para mais investimento do setor, dando contudo, conta, de dados significativos: de cinco alojamentos locais em 2013, para 282 registados na semana passada.