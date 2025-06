O 3.º episódio da 5.ª temporada das Jornadas Madeira 2025, conta com a intervenção de todos os presidentes de Junta, que são seis.

Manuel Luís Macedo, da Junta do Faial, subiu ao palanque do auditório da Câmara Municipal de Santana, esta manhã, para fazer um balanço de 12 anos, referindo que a atividade teve dois vetores fundamentais. O primeiro foi relacionado com a aproximação às pessoas, recuperando varandins e mantendo limpas as veredas.

Mas a Junta foi pioneira com oferta de uma passageira aérea para todos os estudantes universitários. A Junta do Faial realizou uma atividade extensa a nível cultural. Nesta freguesia, que também padece do problema do despovoamento, a Junta preocupou-se também na defesa da freguesia no contexto municipal e regional.

Disse que o problema de acessibilidades internas continua a ser um programa grande na freguesia do Faial. Esta é, aliás, no seu entender, aquela que apresenta maiores dificuldades. Reconheceu a abertura de Dinarte Fernandes para a solução deste problema.