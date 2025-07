O presidente da Junta de Freguesia da Ponta do Pargo, José Manuel Jardim, fez esta manhã um balanço do seu mandato durante as Jornadas Madeira, que decorrem na Calheta. O autarca destacou os investimentos na educação, apoio social e obras de proximidade realizadas ao longo dos últimos anos.

“Iniciei funções a 14 de outubro de 2014 e a partir desse dia comecei a trabalhar para por em prática o programa que apresentei à população”, começou por recordar.

Na área da educação, José Manuel Jardim salientou que a junta atribui atualmente 19 bolsas de estudo a estudantes da freguesia que estudam fora do concelho, número que já chegou aos 31 em 2022. “Também no início de cada ano letivo distribuímos um kit de material escolar a todos os alunos da freguesia desde o primeiro ano até ao nono ano”, acrescentou.

O apoio à infância e às famílias também foi sublinhado. Durante o ano letivo, recordou, são oferecidas atividades e presentes nas épocas festivas, como no Dia da Criança, Natal e Páscoa. “Disponibilizamos um insuflável na escola para as crianças passarem um dia divertido e também no Natal oferecemos um presente a todas as crianças até aos doze anos e na Páscoa oferecemos um ovo de Páscoa.”

O presidente da unta sublinhou ainda os investimentos com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, nomeadamente a construção de veredas, abrigos para passageiros e o melhoramento de espaços públicos e religiosos. “Pintamos todos os fontanários da freguesia e os churrascos e também a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem no sítio da Lombadinha”, exemplificou.

Referiu também o apoio em momentos críticos, como o grande incêndio de outubro de 2023. “Apoiamos os criadores de gado com ração para os animais por falta de pasto... também ajudamos com alguns tubos que foram destruídos durante o incêndio.”