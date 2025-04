O primeiro dia de trabalho do novo Governo Regional começou com uma reunião do Conselho de Governo, que foi antecipada por causa da tolerância de ponto desta quinta-feira santa. A reunião na Quinta Vigia serviu, sobretudo, para discutir e afinar a orgânica do novo governo, mas também os nomes que irão liderar as direções regionais, empresas públicas e institutos.

Embora o processo ainda esteja em construção, o JM confirmou ontem que o atual presidente da Investimentos Habitacionais da Madeira, João Pedro Sousa, vai passar para o Instituto de Mobilidade e Transportes.

Leia mais na edição impressa de hoje do seu JM.