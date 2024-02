João Cunha e Silva de regresso à Quinta Vigia

16h48. O presidente do Conselho Regional do PSD e antigo vice-presidente dos governos de Alberto João Jardim, João Cunha e Silva, entrou aos portões da Quinta Vigia perto das 17h00. A ‘visita’ de Cunha e Silva a Albuquerque acontece depois da passagem por aqui, esta tarde, de Jorge Carvalho, número dois.

João Cunha e Silva já cá esteve esta semana e tem sido uma das presenças mais notadas neste ‘entra e sai’ da Quinta Vigia. Uma entrada, aqui, que se registou depois da saída, pelas 16h40, do adjunto da presidência, Miguel Silva, nome também implicado no caso de alegada corrupção que levou à demissão de Miguel Albuquerque.

Neste momento, o presidente demissionário está reunido com Cunha e Silva, figura que já reiterou não ser a favor de eleições na Região, mas sim favorável à apresentação de uma solução de governo que permita passar o orçamento regional.

De recordar que já foi anunciado, para o dia de amanhã, 1 de fevereiro, a realização do Conselho Regional do PSD-M. Tudo isto, numa altura em que o líder do CDS-M quer a demissão imediata de Albuquerque e a líder do PAN-M pediu a substituição de Albuquerque ou a indigitação de outro nome.

Aliás, a deputada eleita pelo PAN-Madeira e que é parceira na coligação que suporta o governo PSD/CDS, esteve esta manhã reunida com o representante da República Para a Região, Ireneu Barreto, não se sabendo, todavia, o motivo da audiência que a própria solicitou.